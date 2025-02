Condenação histórica: Daniel Silva é sentenciado a 43 anos por feminicídio

A Justiça do Distrito Federal condenou Daniel Silva Jr. a 43 anos de prisão pelo feminicídio de Maria Maiarana Lopes Ribeiro. O crime ocorreu em 14 de novembro de 2024, durante uma discussão por ciúmes, e foi cometido na presença dos filhos da vítima. A nova lei de feminicídio, que transformou o crime em autônomo e endureceu as penas, permitiu um julgamento célere. O promotor Tiago Maia destacou que a pena mais rigorosa serve como exemplo e reforça o compromisso do sistema de justiça em coibir a violência contra as mulheres.



