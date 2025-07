Condenado sai da prisão com autorização, mata homem e tenta cometer feminicídio

Marcelo Adriano foi preso pela Polícia Civil em São Sebastião (DF), acusado do assassinato de Esnaldo Lima em março. Esnaldo Lima, um açougueiro de 36 anos, foi morto após uma discussão em frente a um bar. Testemunhas disseram que Marcelo Adriano e um amigo não gostaram quando Esnaldo cumprimentou duas mulheres. A arma do crime foi encontrada na casa de outro amigo. Marcelo estava foragido, aproveitando o benefício de saída temporária para se esconder.



