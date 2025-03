Confusão em distribuidora termina com homem baleado mais de seis vezes por adolescente

A Polícia Civil prendeu dois indivíduos por tentativa de homicídio no setor leste do Gama. A vítima, de 35 anos, foi atingida por seis tiros, mas sobreviveu ao ataque. O crime ocorreu após uma discussão em uma distribuidora de bebidas na quadra 15, quando a vítima insistiu em permanecer no local após ser convidada a se retirar. Um dos suspeitos, de 29 anos e sem autorização para portar arma, entregou uma arma a um adolescente de 17 anos, que executou os disparos. A vítima descreveu o atirador, levando à prisão do menor. O autor maior, que se identifica como CAC, alega ter perdido a arma usada no crime, que ainda não foi localizada. A polícia continua as investigações.



