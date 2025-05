Conheça os cuidados essenciais para uso seguro da panela de pressão

A utilização correta da panela de pressão é essencial para evitar acidentes. Segundo a Associação Brasileira de Proteção dos Consumidores, ocorrem cerca de 1.200 acidentes anuais no Brasil relacionados a esse utensílio. As causas principais são a falta de manutenção e o manuseio inadequado. É crucial comprar panelas com o selo do INMETRO e seguir as instruções do manual. A versão elétrica requer atenção extra devido à eletricidade. Em caso de acidente, contate os bombeiros pelo 193 ou procure atendimento médico.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!