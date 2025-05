Copa do Brasil: Capital e Botafogo se enfrentam em jogo histórico no Mané Garrincha

Na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, o Capital busca reverter a derrota de quatro gols contra o Botafogo na Copa do Brasil 2025. Com ingressos ainda à venda, o jogo promete ser um grande espetáculo.



O Botafogo, campeão brasileiro e da América, jogará com um time misto, enquanto o Capital está completo e vê chance de avanço, atraindo torcedores para uma noite de futebol decisiva. A partida começa às 21h30 desta quinta-feira (22).



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!