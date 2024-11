Corpo da professora vítima de feminicídio no DF é enterrado

Familiares e amigos se despediram da professora Denise Rodrigues nesta quarta-feira (13). A mulher foi morta pelo ex-namorado Adriel Munis Teixeira, em Vicente Pires (DF), na última segunda (11). O corpo dela foi enterrado em sua cidade natal, na Paraíba. O caso foi registrado como o 19º feminicídio que ocorreu este ano no Distrito Federal. Segundo as investigações, Adriel teria matado Denise por não aceitar o fim do relacionamento. Após o crime, o homem tirou a própria vida.