Corpo de mulher é encontrado em estado avançado de decomposição no DF

Um corpo feminino foi encontrado no Setor Industrial Bernardo Sayão, no Distrito Federal, próximo a um bueiro e bambuzal. A Polícia Militar foi acionada por uma denúncia anônima, levando à descoberta do cadáver em estado avançado de decomposição.



A 11ª Delegacia de Polícia do Núcleo bandeirante investiga o caso e aguarda laudos periciais para determinar a causa da morte e identificar a vítima. A ausência de câmeras de segurança na área dificulta as investigações.



