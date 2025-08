Corpo de mulher encontrada no Lago Paranoá é identificado como funcionária dos Correios

O corpo encontrado às margens do Lago Paranoá foi identificado como sendo de Doralice, funcionária dos Correios. A perícia da Polícia Civil e o IML foram acionados para investigar as causas da morte. Informações indicam que ela foi vista pela última vez na quadra 601 da Asa Norte (DF) em estado atordoado. Seu celular e mochila foram deixados com um amigo antes do desaparecimento. A irmã de Doralice, preocupada, contatou esse amigo. A polícia investiga as circunstâncias da morte.



