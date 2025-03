Corpo do trabalhador que morreu eletrocutado no Mané Garrincha é enterrado

O corpo de Renato Pena do Carmo, um técnico de som de 32 anos que faleceu após sofrer uma descarga elétrica enquanto organizava um evento no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília , foi enterrado nesta segunda-feira (24). O acidente ocorreu por volta das 16h do último sábado (22).



Apesar dos esforços dos bombeiros, que tentaram reanimá-lo por mais de uma hora, Renato não resistiu. Seu corpo foi velado no Cemitério Campo da Esperança, em Taguatinga. O homem era casado, pai de duas meninas e o único provedor de sua família. A Arena BRB e a produtora do evento lamentaram o ocorrido. A Polícia Civil investiga o caso para entender as circunstâncias exatas do acidente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!