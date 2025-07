Corretor de imóveis em Santa Maria (DF) faz novas vítimas com golpe

Um corretor de imóveis em Santa Maria (DF) está sendo acusado de enganar clientes em negociações fraudulentas. Débora Caroline Alves contou ter perdido R$ 45 mil após tentar adquirir um lote com ele. Ela e seu esposo, Yuri, explicaram que após passar um carro ao corretor como parte do pagamento, ele não cumpriu com o combinado.



A divulgação do caso resultou em mais denúncias de vítimas na região. Débora expôs o caso nas redes sociais, alcançando mais de 20 mil visualizações, e continua buscando justiça.



