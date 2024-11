Cratera se abre no meio de avenida do Valparaíso e assusta motoristas

As fortes chuvas continuam causando estragos no DF e Entorno. Nesta terça-feira (22), uma cratera se abriu no meio de uma avenida do Setor de Chácaras Anhanguera, no Valparaíso, em decorrência de uma enxurrada. O buraco surgiu em uma área de obra, que, segundo a prefeitura, deverá captar águas pluviais e fluviais.



Porém, a força da chuva desta terça atrasou a obra e expôs manilhas e vergalhões na via. A área está isolada e os reparos só devem voltar após os tormentos cessarem.