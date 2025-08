Crime da 113 Sul: Adriana Villela fez carta aberta na véspera do adiamento do julgamento pelo STJ

O Superior Tribunal de Justiça adiou o julgamento do recurso apresentado pela defesa de Adriana Villela. Em 2009, José Guilherme e Maria Villela foram encontrados mortos em seu apartamento junto com a empregada Francisca Nascimento.



Inicialmente condenada a 67 anos e 6 meses de prisão, a pena de Adriana foi ajustada para 61 anos e três meses após recurso. O julgamento no STJ foi interrompido após menos de dez minutos devido à solicitação de análise adicional por um dos ministros.



Três pessoas continuam presas pelo crime, incluindo o porteiro, que teria executado o assassinato. A defesa de Adriana aguarda pela anulação do julgamento, apontando cerceamento no processo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!