Crimes envolvendo pessoas em situação de rua trazem insegurança no Plano Piloto

A região central de Brasília enfrenta uma crescente preocupação com a segurança devido a crimes recentes envolvendo pessoas em situação de rua. Uma jovem de 24 anos foi estuprada na Asa Norte, com o suspeito sendo preso em seguida. Também na região, uma idosa de 78 anos foi brutalmente agredida, resultando em sua hospitalização em estado grave.



Segundo o Instituto de Pesquisas e Estatísticas do DF, mais de 2.900 pessoas vivem nas ruas da capital. A secretaria atua com 28 equipes de abordagem social para apoiar essas pessoas, oferecendo serviços e tentando melhorar suas condições. Apesar das iniciativas governamentais, muitos ainda optam por permanecer nas ruas, e a segurança pública continua sendo desafiada pela reincidência criminal e questões estruturais, como a falta de iluminação.



