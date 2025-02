Um assaltante aproveitou o vidro de um carro aberto e se jogou pela janela para dentro do automóvel para assaltar. O crime aconteceu na QNM 3, em Ceilândia Sul, no Distrito Federal. A motorista chegou a andar com o veículo por alguns metros, mas, com a ajuda de um comparsa e armado com faca, o bandido a obrigou a descer.