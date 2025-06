Criminosos aplicam golpe no DF com falsas vagas no programa Jovem Candango

Um novo golpe no Distrito Federal tem como alvo jovens interessados no programa Jovem Candango, do GDF. Criminosos enviam mensagens de texto, repletas de erros de português, prometendo vagas e exigindo taxas para inscrição. A Secretaria da Família e Juventude do DF, após receber denúncias, acionou a Polícia Civil que iniciou um inquérito.



O programa Jovem Candango, destinado a jovens entre 14 e 22 anos em situação de vulnerabilidade, oferece formação técnico-profissional sem qualquer custo. As vagas são divulgadas somente no Diário Oficial do DF. O próximo edital do programa está previsto para agosto, com 3.000 novas vagas.



