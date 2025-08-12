Criminosos atacam agências bancárias do DF no final de semana

No Distrito Federal, bandidos atacaram agências bancárias neste final de semana. No Paranoá (DF), um homem de 30 anos foi preso após arrombar duas portas de uma agência bancária, onde foram encontrados com ele três notebooks e 26 cartões bancários. No centro de Brasília, um menor de idade foi apreendido após ser flagrado fraudando caixas eletrônicos com cartões e adesivos de uma falsa central de atendimento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!