Criminosos invadem casa e furtam carro de luxo avaliado em R$ 239 mil

Na madrugada da última quinta-feira (30), um carro foi furtado de uma garagem em Taguatinga Sul, no Distrito Federal, em um local que funciona como uma loja de autopeças. Dois suspeitos invadiram o local, levando o veículo recém-comprado pelo dono, que foi alertado pela esposa ao encontrar o portão aberto pela manhã.



O proprietário, preocupado com a segurança, revelou que "eles quebraram os cadeados com uma facilidade imensa". Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso é investigado pela Polícia Civil. As últimas informações indicam que o veículo estava sendo conduzido sentido Goiânia. Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que 459 carros foram furtados na região no ano passado.