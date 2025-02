Delegado envolvido em tiroteio foi visto em centro comercial de Brasília após o crime

O delegado Mikhail Rocha e Menezes, preso por atirar contra a esposa, a empregada e uma funcionária de um hospital particular, foi visto no centro comercial Gilberto Salomão, no Lago Sul, em Brasília, antes de ser detido. Uma mulher que trabalha no local afirma ter observado o homem, com o filho de 7 anos e um cachorro.



Segundo a mulher, funcionária de uma loja de aparelhos eletrônicos, o homem pediu um celular alegando urgência, mas depois o abandonou na frente da loja. A trabalhadora notou que ele e a criança estavam nervosos, e que o delegado ajoelhado pedia abraços ao filho. Posteriormente, foi revelado que ele havia atirado em sua esposa e na empregada da casa. Durante a interação, não foi percebido que ele estivesse armado.