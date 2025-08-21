Depósito de material de construção é destruído por incêndio em Ceilândia (DF)

Um incêndio atingiu um depósito de material de construção na QNO 11, em Ceilândia (DF), por volta das 12h desta quinta-feira (21). Os bombeiros foram acionados e conseguiram controlar as chamas, que destruíram o depósito e alcançaram a parte traseira de um prédio residencial com área comercial, incluindo uma igreja.



Uma frequentadora da igreja relatou o susto: “Eu vim chorando, pensei que era a igreja que estava pegando fogo mesmo. Mas, graças a Deus, só prejuízo material. Isso a gente resolve”.



Apesar do incidente, ninguém se feriu. A origem do incêndio ainda está sendo investigada.



