DER-DF libera trânsito parcialmente no Complexo Viário Jardim Botânico

O trânsito no Complexo Viário Jardim Botânico, no sentido Ponte JK-Jardins Mangueiral, foi liberado parcialmente, nesta quinta-feira (17), para conclusão dos serviços na parte superior. O trânsito no trecho de cima deve ser liberado nos próximos dias, embora o prazo para finalização de toda a obra tenha expirado em julho deste ano.



Segundo o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), o tráfego ora fluirá pela parte de baixo do complexo, ora ocorrerá na área superior. A empresa contratada trabalha, neste momento, na colocação de meios-fios, plantio de grama, instalação de bocas de lobo e sinalizações horizontal e vertical, além de recapeamento asfáltico nas imediações.



Após a liberação total do trânsito no complexo, os motoristas vindos do Jardins Mangueiral que desejarem acessar o Lago Sul deverão passar pela parte de cima, enquanto aqueles que quiserem seguir direto para a Ponte JK deverão passar por baixo.