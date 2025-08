Desabamento em Valparaíso: Justiça obriga construtora a manter família em hotéis ou pagar aluguel

O desabamento de casas em um condomínio em Valparaíso de Goiás, na região do Entorno do DF, resultou em ações judiciais contra a construtora responsável. As obras no condomínio vizinho estão suspensas.



As famílias afetadas permanecem hospedadas em hotel com alimentação até que a situação se normalize. A construtora deverá pagar um aluguel mensal de R$ 1.700 para as famílias atingidas e arcar com custos relacionados à mudança ou guarda dos bens caso profissionais tenham acesso aos imóveis danificados.



