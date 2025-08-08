Desaparecimento de motorista de ônibus em Novo Gama (GO) completa dois anos sem pistas

A família de Deuserli José da Silva procura por notícias desde 6 de agosto de 2023, quando ele desapareceu após deixar o filho em uma parada de ônibus no bairro Lunabel, em Novo Gama (GO), Entorno do DF. Uma câmera de segurança registrou sua passagem, mas não revelou seu paradeiro.



"Minha cabeça tá a mil. Espero que ele volte", desabafou a mãe de Deuserli, de 74 anos. A investigação policial não forneceu atualizações recentes. Deuserli, que trabalhava como motorista de ônibus, é pai de três filhos e tem dois netos. Ele tinha uma namorada, que foi chamada para depor, mas também não trouxe novas informações. A família ainda espera por respostas.



