Detento mata colega durante trabalho em obra pública no DF após briga por dívida de R$ 800

Um detento foi morto à tiros por outro colega de pena durante a execução de um trabalho na Administração Regional do Riacho Fundo I, no Distrito Federal, na manhã desta quarta-feira (11). O crime aconteceu por volta das 8h, enquanto os dois realizavam a manutenção de um gramado na área central da região.



Segundo a Polícia Civil, Thales de Andrade, que cumpria pena em regime domiciliar, atirou contra o colega após uma discussão motivada por uma dívida de R$ 800. Ambos participavam de um programa da Funap (Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso), que promove a reintegração de detentos à sociedade por meio de atividades supervisionadas.



Thales, que já havia sido condenado por tráfico de drogas, deve perder os benefícios do regime domiciliar e responder agora por homicídio. A polícia investiga como ele teve acesso à arma de fogo.



