DF intensifica vigilância após alerta de infestação de pombos e risco de gripe aviária

Após a confirmação de um caso de gripe aviária no Zoológico de Brasília, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal intensificou as ações de vigilância em áreas com grande circulação de aves. Nesta semana, equipes do Núcleo de Vigilância Ambiental realizaram uma inspeção na Escola Classe 108, em Samambaia, e planejam vistorias em duas estações de metrô, devido a alertas sobre infestação de pombos.



O caso confirmado da doença ocorreu após a morte de aves no Zoológico, no último dia 28 de maio. Como medida preventiva, o local foi fechado temporariamente. Oito funcionários que tiveram contato direto com um dos animais infectados estão sendo monitorados, mas até o momento não apresentaram sintomas.



A gripe aviária em humanos é rara, mas pode causar sintomas como febre, dor de garganta e falta de ar. A reabertura do Zoológico está prevista para esta sexta-feira (13), desde que não haja novos registros de mortes ou suspeitas da doença até lá.



