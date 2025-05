DF registra 11 feminicídios em 2025 e polícia reforça projetos de proteção e resposta rápida

O Distrito Federal vive uma onda preocupante de feminicídios, com 11 casos registrados somente neste ano. Nos últimos dois dias, Vanessa da Conceição Souza e Liliane Cristina Silva foram brutalmente assassinadas em Samambaia e Ceilândia, respectivamente. Ambos os suspeitos estão presos preventivamente.



A Polícia Civil do DF, pioneira em protocolos de investigação de feminicídio desde 2017, intensifica esforços para combater a violência contra a mulher, contando com projetos como o Nuiam (Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher) e o projeto Viva Flor, que utiliza o botão do pânico para proteção das vítimas. A delegada Karina Duarte destaca a importância das denúncias para romper o ciclo da violência.



