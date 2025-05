DF registra dois casos de feminicídio em menos de 24 horas

No Distrito Federal, 11 casos de feminicídio já foram registrados neste ano. No último fim de semana, duas mortes ocorreram em menos de 24 horas. Em Samambaia, na quadra 421, Vanessa da Conceição Souza, de 32 anos, foi morta a facadas por seu companheiro após uma discussão. Ele afirmou que a vítima furtou seu celular, mas testemunhas contestam essa versão. O agressor, preso logo após o crime, tinha histórico de violência doméstica. O casal estava junto há apenas quatro meses.



Em Ceilândia, na QNP 24/28, um homem confessou ter matado sua companheira, Liliane Cristina Silva de Carvalho, de 33 anos, na presença dos três filhos do casal. Eles estavam em uma relação há cerca de 20 anos, e o suspeito afirmou que teria sido motivado por ciúme. As autoridades locais estão investigando ambos os casos, que destacam o preocupante aumento de violência contra a mulher na região.



