DF registra sétimo feminicídio de 2025: vítima estava desaparecida desde janeiro

O Distrito Federal registrou o sétimo caso de feminicídio em 2025, desta vez em Planaltina. A vítima, Eliane da Silva Rodrigues Inácio, tinha 35 anos e veio de São Paulo para Brasília há cerca de cinco meses. O principal suspeito é seu companheiro, que está sob custódia.



Segundo o delegado Richard Moreira, elementos indicam que o feminicídio ocorreu após uma briga. Eliane planejava buscar benefícios sociais para os filhos quando desapareceu. Sua garrafa de água foi encontrada em uma parada de ônibus próxima à sua casa.



Investigadores descobriram que o chip de Eliane foi usado no celular do suspeito. Ele inicialmente alegou que Eliane havia se mudado para o Paraná, mas sua versão foi considerada inconsistente. Eventualmente, ele indicou o local onde o corpo estava enterrado, alegando suicídio da vítima.



A polícia não encontrou registros anteriores de violência, e a denúncia chegou por meio de uma ligação anônima. O caso destaca a importância das denúncias de violência doméstica para impedir tragédias maiores. A vítima deixa dois filhos pequenos.



