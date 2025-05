DF registra um golpe virtual a cada 28 minutos e é a 4ª região com mais casos no país

O Distrito Federal registra um golpe virtual a cada 28 minutos, tornando-se a quarta região com mais ocorrências no país. O Sinpol-DF (Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal) alerta para o risco de colapso na segurança digital e destaca a necessidade de mais estrutura nas delegacias.



Em 2024, foram registrados 18.572 estelionatos virtuais, principalmente de falsas vendas online. Marina Smith, por exemplo, foi vítima duas vezes: ao tentar vender uma mesa e ao comprar roupas que nunca chegaram. "O dinheiro nunca primeiro, o dinheiro sempre no final", aconselha Rodrigo Fragola, especialista em crimes cibernéticos. A Polícia Civil se esforça para combater esses crimes, mas enfrenta desafios devido à falta de organização e efetivos.



