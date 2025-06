Dia Mundial da Corrida ressalta popularidade e vantagens do esporte em Brasília

Celebrado nesta quarta-feira (4), o Dia Mundial da Corrida evidencia o crescimento do esporte no Brasil, especialmente em Brasília, onde o número de praticantes aumenta a cada ano. No Distrito Federal, quase todos os fins de semana há eventos de corrida, com mais de 30 provas realizadas apenas em 2024.



A prática regular traz inúmeros benefícios à saúde, como fortalecimento das articulações e bem-estar mental. A bióloga Thaísa Lacerda compartilha sua paixão pela corrida, após completar três maratonas e mais de vinte meias maratonas, muitas delas no Parque da Cidade.



Especialistas alertam para os cuidados necessários: uso de tênis adequado, preparação física e acompanhamento profissional ajudam a evitar lesões. Para muitos, correr é mais do que exercício — é qualidade de vida. “É essencial para mim. É uma forma de se manter ativo”, relata um corredor.



