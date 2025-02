Dia Mundial do Amor é celebrado em diversos países nesta sexta-feira

Esta sexta-feira (14) marca o Dia Mundial do Amor, celebrado nos Estados Unidos, França, Canadá e Reino Unido. A data é similar ao Dia dos Namorados no Brasil. Na Rodoviária do Plano Piloto, muitas pessoas se preparam para a data com jantares românticos e mensagens de carinho. Em entrevistas, alguns desconheciam a ocasião, mas muitos casais aproveitaram para expressar seus sentimentos por meio de declarações ao vivo. O gesto de presentear com flores foi destacado como uma forma popular de celebrar esta data especial. Os que não sabiam da data,