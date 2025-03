Disputa por chácara pode estar ligada ao desaparecimento de família em Goiás

Uma família do Distrito Federal desapareceu após uma mudança para Alvorada do Norte, em Goiás. Jéssica Cristina de Assis, grávida de 8 meses, viajou com sua filha Naira, de 1 ano e 7 meses, e seu marido Flávio dos Santos Neto. "Oi, mãe. Eu estou indo embora já, tá? Fica com Deus. Eu amo a senhora", foram algumas das últimas palavras de Jéssica para sua mãe. Parentes, preocupados, buscaram informações e souberam de possíveis mortes ligadas a uma disputa pela chácara. A Polícia Civil investiga o caso como desaparecimento. Desesperados, os familiares pedem ajuda às autoridades e ao público para qualquer informação sobre o paradeiro deles.



