Distrito Federal já contabiliza 47 casos de choques elétricos em 2025

O Distrito Federal já registrou 47 casos de choques elétricos em 2025. No ano passado, foram 233 ocorrências. Os recentes casos de acidentes por descarga elétrica assustaram os moradores da capital federal e acenderam um alerta sobre as condições dos postes com fios de alta tensão na região.



Em dezembro de 2022, três pessoas da mesma família morreram em Ceilândia após pisarem em fios de alta tensão no chão. Já o caso em Planaltina resultou na morte de um menino de 10 anos, após um fio cair em um carro devido a tempestades. Em Taguatinga, Joselita Pereira sobreviveu a um choque elétrico quando sua sombrinha tocou um fio.



A Neoenergia destaca a importância de se afastar dos fios caídos e ligar para serviços de emergência nesses casos. A empresa colabora com investigações e alerta para medidas de segurança durante temporais.



