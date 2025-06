Distrito Federal ocupa 3º lugar no ranking de feminicídios no Brasil

O Distrito Federal está entre as unidades da federação com maior número de feminicídios no país. Até o momento, em 2025, foram registrados 12 casos, colocando o DF na 3ª posição no ranking nacional. Em 2024, o cenário já era semelhante: 23 ocorrências, ficando atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro, com 51 casos cada, segundo dados do Mapa da Segurança Pública do Brasil.



Mesmo com o aumento da pena para feminicídio — que passou a variar de 20 a 40 anos de prisão —, especialistas destacam que apenas medidas punitivas não são suficientes para conter a escalada da violência contra a mulher. A professora Janaína Penalva ressalta a importância de ações estruturais: “O feminicídio precisa ser prevenido de forma mais ampla, pela alteração cultural, de práticas, da educação sobre o direito das mulheres e o combate e redução do machismo”.



No combate à violência de gênero, a Polícia Militar do DF mantém programas como a Patrulha Maria da Penha e o Provid, voltados à proteção de mulheres em situação de risco. Casos de agressão, ameaça ou suspeita podem ser denunciados pelo número 190.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!