Distrito Federal tem maior índice de localização de desaparecidos do país, aponta anuário

O Distrito Federal lidera o ranking nacional de localização de pessoas desaparecidas, segundo o Anuário de Segurança Pública de 2025. Em 2024, das 2.268 pessoas registradas como desaparecidas no DF, 98% foram localizadas, resultado atribuído ao trabalho da Polícia Civil e ao protocolo “Sinal de Busca Imediata”, que acelera as buscas com alertas e divulgação em redes sociais.



Francisca Freire, mãe de Irineide Freire, desaparecida desde junho, expressa a dor vivida por muitas famílias: “É muito difícil, não tenho paz”. Casos como o de Francisca ainda são comuns, mesmo com a alta taxa de localização no DF.



Em todo o Brasil, o número de desaparecimentos tem aumentado ano após ano. Foram 76.595 registros em 2022, 77.986 em 2023 e, em 2024, o país atingiu o maior número da série histórica, com 80.333 desaparecidos — dos quais 54.665 foram localizados.



O “Sinal de Busca Imediata” já gerou mais de 1.100 publicações sobre casos em andamento. A Secretaria de Segurança Pública também promove encontros interinstitucionais para aperfeiçoar a atuação dos órgãos envolvidos, o que tem permitido registrar 40% das ocorrências em até 24 horas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!