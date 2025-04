Dois ataques graves de abelhas são registrados no DF na mesma semana

Dois casos de ataque de abelhas foram registrados nos últimos dias no Distrito Federal. Nesta terça-feira (29), uma idosa de 69 anos recebeu diversas picadas quando passava perto de uma escola pública em Samambaia. O enxame estava dentro de um bueiro em um canteiro central. A vítima foi levada ao Hospital Regional de Ceilândia com picadas no abdômen, pescoço, rosto, braços e pés.



Já segunda-feira (28), em outro episódio, um homem de 60 anos também foi atacado na região da 26 de Setembro e levado ao Hospital Regional de Taguatinga com dificuldades para respirar.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!