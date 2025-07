Dois brigadistas do IBGE morrem durante combate a incêndio florestal

Um incêndio florestal na reserva próxima à BR-251 resultou na morte de dois homens que trabalhavam para o IBGE. Eles estavam ajudando voluntariamente no combate às chamas quando foram surpreendidos pela intensidade do fogo. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil estão no local realizando investigações. A seca prolongada e a vegetação densa contribuíram para a rápida propagação do incêndio. Um residente local, João, também atuou no combate, reforçando o esforço comunitário. As causas do incêndio ainda serão investigadas pela perícia.



