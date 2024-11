Dono de bar agredido por clientes em Santa Maria reclama de insegurança na região

O dono de um bar em Santa Maria, no Distrito Federal, foi agredido por quatro homens que consumiram bebidas alcoólicas e comida no local e não quiseram pagar a conta. Câmeras de segurança flagraram o momento das agressões, que aconteceram no último sábado (16). Segundo o proprietário do estabelecimento, a conta dos clientes deu R$ 341 e, no momento em que ele foi fazer a cobrança a um dos homens, a confusão teve início.



O homem sofreu o golpe conhecido como “mata-leão”, além de tapas e socos, e desmaiou. Funcionários tentam tirar os jovens de cima do dono do local e, nesse momento, os agressores fugiram. A Polícia Militar foi acionada, e um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia da região como ameaça e lesão corporal. Agora, o empresário reclama da falta de segurança na região.