Foragido da justiça de Rondônia é preso no DF após agredir esposa

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu um homem acusado de lesão corporal e ameaça. Ele era procurado pela justiça de Rondônia. A prisão ocorreu após uma mulher relatar ter sido agredida pelo marido na Cidade Estrutural. Com apoio aéreo, os policiais cercaram a área onde ele se encontrava. O suspeito foi levado à delegacia, e a justiça de Rondônia foi informada sobre sua captura.



