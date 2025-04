Donos de quiosques no Setor de Autarquias Norte, em Brasília, enfrentam série de furtos

Proprietários de quiosques no Setor de Autarquias Norte, em Brasília, estão preocupados com uma série de furtos que já provocaram prejuízos superiores a R$ 15 mil. Em março, um quiosque foi furtado três vezes.



No primeiro crime, no dia 9, os ladrões levaram um notebook, micro-ondas e alimentos. No dia 16, roubaram mais comida e um botijão de gás. No último assalto, em 23 de março, os bandidos levaram mais de 100 quilos de carne.



Os proprietários destacam a falta de iluminação e policiamento na região. A Polícia Militar afirma realizar patrulhamento regular e sugere medidas preventivas, como a instalação de câmeras e alarmes.



