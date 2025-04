Duas pessoas prestam depoimento sobre caso do corpo encontrado em container no DF

Um crime brutal ocorreu em um apartamento alugado em Riacho Fundo I, no Distrito Federal, nesta sexta-feira (4). A polícia encontrou partes de um corpo esquartejado em um container na região.



Um homem, visto pelas câmeras de segurança, foi flagrado transportando uma sacola preta e uma caixa suja de sangue, o que atraiu a atenção da polícia. Dois suspeitos, incluindo o homem visto nas imagens e seu sobrinho, foram detidos para prestar depoimento na delegacia. Vestígios de sangue foram encontrados no carro de um deles.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!