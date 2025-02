Dupla assalta carro após render o motorista dentro do veículo em Samambaia

Na manhã dessa quinta-feira (30), dois homens assaltaram um motorista em Samambaia, próximo a uma escola. Uma testemunha registrou o crime, mostrando a dupla chegando de moto e rendendo a vítima dentro do carro. Um suspeito entrou no veículo com o motorista, enquanto o outro ficou ao lado. Após o roubo, fugiram com o carro e a moto. O veículo foi recuperado, mas os suspeitos seguem foragidos. A Polícia Civil solicita informações pelo 197.