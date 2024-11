Dupla é presa suspeita de aplicar golpe com reservas falsas de pousadas em Pirenópolis

Duas pessoas foram presas pela Polícia Civil por suspeita de aplicar golpes em reservas fraudulentas de pousadas em Pirenópolis (GO). Só no Distrito Federal, foram pelo menos 25 vítimas do crime nos últimos dois anos.



Nas redes sociais, os golpistas publicavam fotos de pousadas, além de divulgar supostas reservas com o preço abaixo do mercado. Eles se passavam pelos donos dos locais e pediam pagamentos via Pix. Depois que as vítimas realizavam a transferência e chegavam no local, descobriam a fraude.