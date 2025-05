Dupla invade farmácia, rende funcionário e rouba celulares e R$ 200 no Recanto das Emas (DF)

Dois homens armados com faca realizaram um roubo em uma farmácia no Recanto das Emas (DF) por volta das 21h. A dupla rendeu o balconista e levou dois celulares e R$ 200 em dinheiro. A Polícia Civil investiga o caso através da 27ª DP. O delegado Fernando Fernandes solicita à população que, se tiverem alguma informação sobre os suspeitos, façam uma denúncia pelo telefone 197 ou diretamente na 27ª DP, para ajudar na prisão dos envolvidos no crime.



