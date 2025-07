Dupla presa por golpe em caixas eletrônicos no DF roubava dados pessoais das vítimas

Dois homens foram presos dentro de um terminal de autoatendimento enquanto instalavam um mecanismo para roubar cartões. Eles utilizavam uma central falsa para obter informações pessoais das vítimas. A ação ocorreu principalmente na agência da Caixa em Taguatinga (DF).



Os criminosos foram monitorados pela equipe do banco e detidos com mais de oito cartões. Eles responderão por furto mediante fraude e associação criminosa. A Caixa orienta cuidados aos clientes ao utilizar os terminais.



