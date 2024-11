Dupla suspeita de aplicar golpe do Pix agendado em lojas do Lago Norte é presa

A PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) prendeu em flagrante uma dupla suspeita de aplicar o golpe do Pix agendado em comércios do Lago Norte, ao comprar produtos de alto valor. As investigações, conduzidas pela 9ª Delegacia de Polícia, tiveram início após diversas denúncias de comerciantes que foram vítimas dos supostos estelionatários. As compras passavam de R$ 6 mil.