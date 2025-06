‘Ele não teve como se defender’, lamenta irmã de empresário executado em Sobradinho (DF)

Na quadra 13 de Sobradinho, o empresário Joardenes Rufino, de 44 anos, foi morto após uma discussão com o vizinho Ariston Ferreira Campos, de 50 anos. A briga teria começado devido ao barulho gerado por uma reforma na hamburgueria de Joardenes. Ariston, um militar aposentado e tatuador, sacou uma pistola calibre 380 e atirou à queima-roupa. Após o crime, ele fugiu a pé e depois em um carro que foi apreendido pela polícia. A arma utilizada estava registrada em seu nome. A Polícia Civil está à sua procura e solicita que qualquer informação sobre seu paradeiro seja comunicada pelo telefone 197. Os familiares da vítima expressaram sentimentos de revolta e buscam por justiça, ressaltando o impacto devastador do crime nas suas vidas.



