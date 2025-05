Empresa de embalagens é desarticulada por fraude fiscal de R$ 500 milhões no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal e a Receita do DF realizaram uma operação contra uma empresa de embalagens, que desde 2018 faturou R$ 500 milhões sem pagar impostos. A empresa emitia notas fiscais falsas, beneficiando outras empresas com vantagens fiscais.



Na operação, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão, com a participação das polícias de São Paulo e Santa Catarina. Além disso, foram apreendidos 41 veículos de luxo e 32 imóveis. Os responsáveis podem enfrentar acusações de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e associação criminosa, somando mais de 24 anos de pena.



