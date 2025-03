Empresária vira ré por morte de influencer após cirurgia estética com substância ilegal

Grazielly da Silva Barbosa, empresária que se passava por biomédica, tornou-se ré após a morte da influenciadora Aline Maria Ferreira. A moradora do Distrito Federal faleceu depois de um procedimento estético realizado em Goiânia com PMMA, uma substância proibida pela Anvisa. Investigações revelaram que Grazielly mantinha uma clínica irregular e utilizava substâncias adulteradas. Além disso, ela orientou Aline a tomar medicamentos sem prescrição médica após complicações. A clínica foi fechada e Grazielly, que está em prisão domiciliar, enfrentará acusações de homicídio e exercício ilegal da medicina.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!