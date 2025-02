Engavetamento na 113 Sul em Brasília bloqueia faixas e causa transtornos

Na altura das quadras 213 da 113 da Asa Sul, um engavetamento envolvendo quatro carros causou bloqueio de duas faixas no sentido aeroporto. O Corpo de Bombeiros, acionado rapidamente, constatou que não houve feridos, pois todos os ocupantes negaram atendimento médico. Segundo o tenente Éber Silva, as vítimas saíram dos veículos sem necessidade de transporte hospitalar. A equipe realizou ações de prevenção contra novos acidentes e possíveis incêndios, liberando o trânsito em seguida.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!