Entenda a lei que garante redução de até 50% na compra do primeiro imóvel Preços de moradias têm aumentado no DF e, com eles, as despesas cartoriais

Cidade Alerta DF|Do R7 24/10/2024 - 19h15 (Atualizado em 24/10/2024 - 19h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share